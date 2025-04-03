Otoyolda vatandaşları taciz eden çakarlı araç CHP'li vekilin çıktı

Usulsüz çakar kullanımı sürücüleri bezdirirken Bursa'da CHP'li milletvekilinin 'çakar görgüsüzlüğü' skandalı yaşandı. Çakar ve sirenlerle otoyolda ilerleyerek diğer sürücüleri rahatsız eden bir aracın, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’e ait olduğu ortaya çıktı. Çakarlı aracın içerisinde Öztürk'ün kendisinin olup olmadığı bilinmezken, tepki gösteren vatandaşlara karşı jandarmanın devreye sokularak yol kestirdiği kaydedildi.
Usulsüz çakar kullanımına karşı denetimler ve cezalar son dönemde artırıldı.
Sürücüleri rahatsız eden ve yeri geldiğinde trafiğin akışını tehlikeye sokan sorumsuz davranış vatandaşları bezdirirken Bursa'da 'çakar görgüsüzlüğü' skandalı yaşandı.
Tepki gösterenlere karşı jandarma devreye sokuldu
Olay sırasında araçta bizzat milletvekilinin mi bulunduğu yoksa yakın çevresinden birinin mi aracı kullandığı bilinmezken görgü tanıklarına göre, çakarlı araç trafikte üstünlük sağlamaya çalışırken diğer sürücülere rahatsızlık verdi.
Vatandaşların tepki göstermesi üzerine ise iddialara göre jandarmanın devreye girerek yol kestirmesi sağlandı.
Bu durum, milletvekilliği unvanının suistimal edildiği yönündeki eleştirileri de beraberinde getirdi.
'Yetki istismarına' büyük tepki
'Çakarlı araçlarla yapılan görgüsüzlük ve yetki istismarı' kamuoyunda büyük tepki çekerken milletvekili Hasan Öztürk’ten konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Usulsüz çakarın cezası
Öte yandan 2025 yılında, yetkisiz çakar lamba veya siren sistemi kullanmanın cezası önemli ölçüde artırıldı.
İlk tespit edilen ihlalde sürücülere 96.000 TL idari para cezası uygulanır, sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınır ve araç 30 gün trafikten men edilir.
Aynı yıl içinde bu ihlalin tekrarlanması durumunda ise ceza 192.000 TL'ye çıkar, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınır ve araç 60 gün trafikten men edilir.