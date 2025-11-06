Yeni Şafak
Özel yine ağzını bozdu

04:006/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Özgür Özel.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’deki yolsuzlukları soruşturan savcılara hakaretler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da hedef alan Özel, “İtine, köpeğine sahip çık!” dedi. Bu sözler üzerine Özel hakkında soruşturma başlatıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını yürüten yargı mensuplarına hakaretler yağdırmaya devam ediyor. Dün de Ümraniye’de partisinin düzenlediği mitingde konuşan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı. Konuşmasında yolsuzluk operasyonlarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Özel, ardından soruşturmayı yürüten yargı üyelerine hakaret etti. Özel, “Bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık! Bundan sonra da hak etmediğimi duyarsam, hak ettiğini duyarsın. Çok daha beterlerini duyacaksın” dedi. Özel’in sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Başsavcılık, özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan re’sen soruşturma başlattı

Saygısızlık, lanetliyoruz

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, “Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz” dedi. Çelik şu ifadeleri kullandı: “Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.”


