Özel yine ağzını bozdu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel’e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, “Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin ve saygısız sözlerini lanetliyoruz” dedi. Çelik şu ifadeleri kullandı: “Hiç kimse muhalefet adı altında bu şekilde hezeyan dolu bir saldırıda bulunamaz. Bu siyasi saldırganlığın kötülük dolu şebekelerini çok iyi tanırız. Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızın bizim en net ve kesin kırmızı çizgimiz olduğunu gösteren siyasi ve hukuki cevapları alacaktır.”