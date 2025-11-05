Yeni Şafak
Özgür Özel: Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportu iptal edildi

11:445/11/2025, Çarşamba
Dilek İmamoğlu - Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportunun iptal edildiğini açıkladı.

CHP Genel Başkanı
Özgür Özel
, Ankara'da Bülent Ecevit'i anma törenine katıldı.

Tören sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Dilek İmamoğlu'nun diplomatik pasaportunun iptal edildiğini söyledi.


Bugün adliyeye ifade vermeye giden Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu hakkında da konuşan Özel, para akışına ilişkin ise yurt dışından iş kurmak için ailesinden istediği bir para olduğunu belirtti.


"Diplomatik pasaportu iptal oldu"


Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü;


"İlk kez benden duyacağınız bir şeyi söyleyeyim. Dilek Hanım yurt dışına çıkacaktı, Ekrem Bey'e verilmiş bir ödülü almak üzere. Dilek Hanım'ın ve çocukların, Büyükşehir Belediye Başkanlarına bu Meclis'in çıkardığı kanunla verdiği diplomatik pasaport var. Onu iptal etmişler."



