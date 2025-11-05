Yeni Şafak
İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette: 'Rüşvet' ve 'aklama' iddiaları sorulacak

Hasan İmamoğlu - Selim İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifade vermek için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.

Yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
hakkında yürütülen soruşturma genişlerken dosya ailesine uzandı. Babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne giriş yaptı.


'Rüşvet' ve 'aklama' iddialarıyla ilgili savunma yapacaklar


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 'Rüşvet' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne geldi.




