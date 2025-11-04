Yeni Şafak
İmamoğlu'nun babası ve oğlu ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ifade verecek

15:374/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma genişliyor. Bu kapsamında İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ile oğlu Selim İmamoğlu da "rüşvet" ve "suçtan elde edilen geliri aklama" iddiaları nedeniyle yarın savcılığa ifade vermeye çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan
Ekrem İmamoğlu
’nun babası
Hasan İmamoğlu
ve oğlu
Selim İmamoğlu
‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında ‘rüşvet ve suç gelirlerini aklama’ suçundan yarın ifade verecek.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler Hasan İMAMOĞLU ve Selim İMAMOĞLU’nun üzerilerine atılı Rüşvet ve Suç Gelirlerini Aklama suçlarından soruşturma dosyası kapsamındaki deliller doğrultusunda savunmaların alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat yazılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. "

Selim İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde 181 sayfalık
'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'
hazırlanmıştı.

Toplam 637 bin 106 euro para gönderdi


Rapora göre, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun ‘Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği, Hırvatistan'da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu'na ait olduğu aktarılmıştı. Raporda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarması eyleminin şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedilmişti.


Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu'nun ‘Tectum Investment D.O.O.' adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü aktarılmıştı.


Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de belirtilmişti.



