Özel’den DEM’e komisyon önerisi

DEM’in TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan İmralı heyeti dün önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. Özel'e Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti. TBMM’de yapılan görüşme 1 saat 36 dakika sürdü.

BARIŞI ÖNEMSİYORUZ

Ziyaret sonrası konuşan Özgür Özel, "Bundan sonrasına yönelik olarak da önerilerimizi, tavrımızı ifade ettik. Bundan sonraki süreçte atılacak tüm adımlar için Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde olduğu güçlü bir komisyon çalışmasına ihtiyaç olduğunu açık yüreklilikle ifade ettik. Bundan sonra Türkiye’nin barışına yönelik olarak atılacak adımlarda hiçbir siyasi çıkar, pazarlık, beklenti olmaksızın esas olanın Türkiye'nin hep birlikte, akan kanı durdurmak noktasında ifade edilen iradeyi önemsiyoruz” dedi.

DAR BİR KESİMİN MANEVRASI DEĞİL

Sırrı Süreyya Önder de endişe ve itirazların desteklerden daha değerli olduğuna vurgu yaparak "Bu, dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey" dedi. Önder, "Bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey olduğu için hepsini dikkate almak, hepsine kulak kesilmek, hepsi için çareler bulmak zorundayız” diye konuştu.

Tüm partilerden oluşacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM'lilere getirdiği komisyon önerisinin detayları belli oldu. Edinilen bilgiye göre; CHP'nin kurulmasını önerdiği komisyon, Meclis'teki tüm partilerden oluşacak. Kaynaklar, komisyonun sadece Kürt sorununu değil, tüm insan hakları sorunlarını ve Türkiye'deki tüm haksızlıkları araştıracak ve sonuç üretecek bir yapıda olacağını söyledi.

MYK’da ikna edildi

Özgür Özel'in DEM Parti heyetiyle görüşmeyi liderin olmadığı bir delegasyonla yapmak istediği ancak önceki gün yapılan MYK'da bu kararın değiştiği iddia edildi. Heyetteki 3 ismin de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olması dikkatlerden kaçmadı.







