Özel'den itiraf: Jammer savunması 'çorba'ya döndü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya mitinginde, yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu savundu. İmamoğlu’nun İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında “örgüt yöneticisi” ve “para kasası” olarak geçen Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile güvenlik kameralarının bantla kapatıldığı otelde gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıkmış, korumaların taşıdığı valizlerde ise jammer olduğu iddia edilmişti. Özel, güvenlik kameralarının "çorba içerken üstüne dökülür, olmadık görüntü çıkar" gerekçesiyle tedbiren bantlandığını söylerken, CHP kanadı “jammerın neden kullanıldığını” ise “saldırı ihtimaline karşı güvenlik gerekçesiyle” diye savundu. Dün partisinin Konya mitinginde konuşan Özel ağız değiştirdi. Özel, jammerın saldırı ihtimaline karşı güvenlik gerekçesiyle değil, dinlenme korkusuyla kullanıldığını itiraf etti: “Köşede adam poğaça satıyor, 'Telefonum dinleniyor' diye WhatsApp'tan konuşuyor, sen Ekrem İmamoğlu'na 'Neden jammer açıyorsun, dinleyemiyorum' diyorsun. Sen neden açıyorsan, gelecek cumhurbaşkanı da ondan açıyor.”