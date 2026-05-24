Özgür Özel'i şoke edecek mutlak butlan anketi

12:56 24/05/2026, Pazar
Areda Survey'den 'mutlak butlan' anketi: Kamuoyu kararı nasıl değerlendiriyor?
Areda Survey son anketinde, CHP kurultayına yönelik verilen "mutlak butlan" kararına ilişkin kamuoyunun nabzını tuttu. Türkiye genelinde bin 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen gündem araştırması, vatandaşların karara bakışını ve CHP yönetiminden beklentilerini ortaya koydu. Kararı doğru bulanlar çoğunlukta. İşte çarpıcı sonuçlar...

Areda Survey araştırmada katılımcılara
"CHP kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?, Sizce bu karar hukuki mi, siyasi mi?, Mutlak butlan kararı sonrası CHP yönetimi nasıl hareket etmeli?"
sorularını yönlendirdi. Araştırmada çarpıcı sonuçlar elde edildi.

Kararı doğru bulanlar çoğunlukta

CHP kurultayı hakkında verilen “mutlak butlan” kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
  • Doğru buluyorum: Yüzde 51,9
  • Yanlış buluyorum: Yüzde 48,1

Sizce bu karar hukuki mi, siyasi mi?

  • Hukuki: Yüzde 50,2
  • Siyasi: Yüzde 35,2
  • İkisi de: Yüzde 14,6

Mutlak butlan kararı sonrası CHP yönetimi nasıl hareket etmeli?

  • Karara uymalı: Yüzde 49,2
  • Olağanüstü kurultaya gitmeli: Yüzde 35,6
  • Hukuki mücadele vermeli: Yüzde 15,2
