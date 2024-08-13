Özvar: Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarında tek bir boş kontenjan bile kalmadı

YKS yerleştirme sonuçları 2024 ÖSYM sonuç sayfasında erişime açıldı. YKS puan ve sıralamalarına göre üniversite tercihi yapan öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamadaydı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları son dakika açıklaması ile açıklandı. Bu aşamada en çok merak edilen soru "Hangi üniversiteye yerleştim?" oluyor. Peki, adayların dört gözle beklediği YKS yerleştirme ( tercih) sonuçları nasıl öğrenilecek? İşte ÖSYM ile 2025 YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenme ekranı...