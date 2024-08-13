Özvar: Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarında tek bir boş kontenjan bile kalmadı

2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.
YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm gençleri tebrik ederek, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.
'Kontenjanların tamamına yerleşildi'
Özvar, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü dolduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: