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Özvar: Yeni açtığımız 'Yapay Zeka' ve 'Bilişim' programlarında tek bir boş kontenjan bile kalmadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarının belli olmasının ardından yaptığı paylaşımda gençleri tebrik etti. Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ünün dolduğunu belirten Özvar, "Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı" dedi.

Seren Som
11:15 - 13/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

2024-YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı.

2024 YKS tercih sonuçlarını
adresinden öğrenebilirsiniz.

YÖK Başkanı Erol Özvar, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm gençleri tebrik ederek, sonuçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

'Kontenjanların tamamına yerleşildi'

Özvar, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8’i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü dolduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.

'Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan...'

Henüz ek yerleştirme süreci başlamadan kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması Türkiye’de yükseköğretime genç neslin erişebilir olduğunu gösteriyor.
Kontenjanlar konusunda geçmiş yıllara ait adayların tercih, yerleşme ve kayıt verilerinin dikkatli bir incelemesine ve özel/kamu sektör temsilcilerinin beklentilerinin ve raporlarının tahliline dayalı projeksiyonlar ürettiğimizi vurgulamalıyım."


#Erol Özvar
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#Üniversite
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