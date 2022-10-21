Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı​

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamudun fiyatı 25 liraya düştü.

TANESİ 25 LİRAYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde tane fiyatı 60 liraya kadar çıkan palamut, şimdilerde 25 liradan alıcı buluyor.

Bu sezon palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Nejdet Güler, "Palamudun tanesi 25 lira. Her bir palamut 700-750 gram ağırlığında. Bir çorba parası bile değil. Hamsi ise biraz zor. Palamut, hamsiyi denizde eksiltiyor" dedi.

Balıkçı Erdal Göksek ise "Şu anda palamut bol. Depolarda da balık var, o sebeple fiyatı düştü. Vatandaşlar, tanesi 25 liradan satılan palamudu yiyebiliyor. İstavrit 70, çinekop 80, mezgit ise 50 liradan satılıyor. Balık bolluğu şu an için devam eder gibi görünüyor" diye konuştu.

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OYNAT 00:37 Ardahan beyaz örtüyle kaplandı: Kentte kar ve tipi ulaşımı aksatıyor Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.



Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.



Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi. BiP'te paylaş

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