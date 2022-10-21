Gündem Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı
DÜZCE

Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı

Karadeniz'de balık sezonunun açılmasından bu yana yaşanan palamut bolluğu fiyatlara da yansıdı. Balıkçı teknelerinin kasa kasa palamutla dönmesi tezgahlardaki fiyatları düşürdü.

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Haber Merkezi Diğer
Palamut bolluğu tezgahlara yansıdı​
Foto/arşiv

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde palamudun fiyatı 25 liraya düştü.

TANESİ 25 LİRAYA DÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde tane fiyatı 60 liraya kadar çıkan palamut, şimdilerde 25 liradan alıcı buluyor.

Bu sezon palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Nejdet Güler, "Palamudun tanesi 25 lira. Her bir palamut 700-750 gram ağırlığında. Bir çorba parası bile değil. Hamsi ise biraz zor. Palamut, hamsiyi denizde eksiltiyor" dedi.

Balıkçı Erdal Göksek ise "Şu anda palamut bol. Depolarda da balık var, o sebeple fiyatı düştü. Vatandaşlar, tanesi 25 liradan satılan palamudu yiyebiliyor. İstavrit 70, çinekop 80, mezgit ise 50 liradan satılıyor. Balık bolluğu şu an için devam eder gibi görünüyor" diye konuştu.

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Ardahan beyaz örtüyle kaplandı: Kentte kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
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Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte dün etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Özellikle Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğunlaşan kar yağışı, yer yer tipiye dönüşüyor.

Sisin de etkili olduğu yolda, Karayolları ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yetkililer, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Türkiye'de ilk olarak kayda geçti
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Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden mezun olan Mahmut Aytar, dere kenarında bulduğu yaralı kuşu eve götürdü.
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Aytar, kuşun fotoğraf ve videolarını çekip, üniversiteden hocası Prof. Dr. Ahmet Kılıç'a gönderdi.
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Kuşun, Türkiye'de kaydı bulunmayan 'yeşil sırtlı balıkçıl' olduğunu tespit edildi.
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'DURUMU GAYET İYİ'

Kuşun durumunun gayet iyi olduğu, tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı belirtildi.
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Türkiye'de ilk olarak kayda geçti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Mahmut Aytar dere kenarında Türkiye'de kaydı bulunmayan ilginç bir türe rastladı. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Bu türün Türkiye için ilk kayıt ve yavru olması bizi umutlandırıyor." dedi.


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