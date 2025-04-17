Palu Kalesi’nde tarih gün yüzüne çıkacak

Elazığ’ın tarihi ve kültürel değerleri arasında önemli bir yer tutan 3 bin yıllık Palu Kalesi'nde arkeolojik kazı çalışmaları için hazırlıklar başladı. Palu Kaymakamı Hulusi Teke, Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkilileri ve akademisyenlerle birlikte kalede incelemelerde bulundu. Palu Kalesi’nin sadece tarihî bir yapı değil, aynı zamanda bölgenin turizm potansiyelini taşıyan önemli bir destinasyon olduğunu belirten Hulusi Teke “Palu Kalesi'nin geçmişine ışık tutacak bu kazılar, yalnızca bilimsel açıdan değil, turistik açıdan da büyük önem arz ediyor. Kalede ortaya çıkarılacak yeni yapılar ve buluntular, ziyaretçi sayısını artıracak ve Palu'nun kültürel mirasını daha görünür kılacak” dedi.