Gündem Paramotor pilotu olağanüstü kurtuluşunu anlattı
DENİZLİ

Paramotor pilotu olağanüstü kurtuluşunu anlattı

Denizli’de paramotor ile uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, antrenman sırasında kanadının kapanmasıyla zemine çakıldı. Bacağını kırdığı kazadan olağanüstü şekilde kurtulan Oturak’ın Denizli’de yapılan ilk ameliyatının ardından tedavisine İstanbul’da devam edileceği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Paramotor pilotu olağanüstü kurtuluşunu anlattı
Kemal Oturak, paramotorunun kanadının kapanması sonucu zemine böyle çakıldı.

Pamukkale ilçesinde Pamukkale travertenlerinde paramotorlarla eğitim uçuşu gerçekleştiren 32 yaşındaki Kemal Oturak, kanadının kapanması sonucu zemine çakıldı. Kazayı ucuz atlatan Oturak, eğitim için Denizli’ye geldiğini belirtti. Yaklaşık 15 yıldır bu şekilde eğitimler gerçekleştiren ve yarışmalara katılan Oturak, olayı anlattı.

“Sol bacağımda 3 parçalı kırık var”

Alçak irtifada kanadında kapanma yaşandığını söyleyen Kemal Oturak, “Yarışma antrenmanı yaparken muhtemelen termik duvarına çarptım. Alçak irtifada kanadın bir tanesinde kapanma yaşandı.

O anda da yere vurduk. Antrenman yaparken meydana geldi. O çarpmaya göre az hasar var. Olağanüstü diyebiliriz.

Daha kötü hasarlar olabilirdi. Çok şükür iyiyim. Sol bacağımda 3 parçalı kırık var. İlk ameliyatı Denizli’de oldum. Burada ki enfeksiyon tedavisine devam ediyoruz.

Sonrasında ki fizik tedavi çalışmalarını İstanbul’da devam ettireceğiz. Eski sağlığımıza kavuşacağız” diye konuştu.

Denizli'de kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı
OYNAT 00:59
Denizli'de kanadı kapanan paramotor zemine çakıldı
Denizli'de paramotor ile uçuş yapan Kemal Oturak, iniş yapacağı sırada zemine çakıldı. Kazada bacağı kırılan Oturak'ın zemine çakılma anları vatandaş kamerasına yansıdı.


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