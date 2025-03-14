Parasını alıp döverdi

rme" ve “eziyet etme” suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Uygun, olay günü Esen’le tartıştıklarını kabul etti. Ancak “Fiziksel şiddet uygulamadım. Sema’nın vücudundaki morluklarla alakam yoktur” diyen Uygun suçlamaları ise reddetti.

rme" ve “eziyet etme” suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Uygun, olay günü Esen’le tartıştıklarını kabul etti. Ancak “Fiziksel şiddet uygulamadım. Sema’nın vücudundaki morluklarla alakam yoktur” diyen Uygun suçlamaları ise reddetti.

Esen ile birlikte çalışan tanık M.G. “Ümitcan sık sık mekana gelip Esen’e zorla hesap ödetirdi. İş çıkışı Sema’nın elinden para zarfını alıyordu. Dövdüğünü defalarca gördüm. Kollarında ve bacaklarında morluklar vardı” diye konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen eski komşu L.K. ise Esen’in evinden sürekli bağırma ve şiddet sesi duyduğunu anlattı. L.K., Esen’in “Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana” diye bağırdığını, bir gün kendisine “Bana eziyet ediyor, ne yapayım?” diye sorduğunu söyledi.