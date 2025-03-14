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Parasını alıp döverdi

Parasını alıp döverdi

Oğuzhan Ürüşan
04:0014/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
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Sema Esen
Sema Esen

Kamuoyunda “Aleyna Çakır” diye bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili davada, sanık Ümitcan Uygun Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. "İntihara teşvik etmek", "intihar kararını kuvvetlendi
Ümitcan Uygun
rme" ve “eziyet etme” suçlarından 18 yıla kadar hapsi istenen Uygun, olay günü Esen’le tartıştıklarını kabul etti. Ancak “Fiziksel şiddet uygulamadım. Sema’nın vücudundaki morluklarla alakam yoktur” diyen Uygun suçlamaları ise reddetti.

Esen ile birlikte çalışan tanık M.G. “Ümitcan sık sık mekana gelip Esen’e zorla hesap ödetirdi. İş çıkışı Sema’nın elinden para zarfını alıyordu. Dövdüğünü defalarca gördüm. Kollarında ve bacaklarında morluklar vardı” diye konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen eski komşu L.K. ise Esen’in evinden sürekli bağırma ve şiddet sesi duyduğunu anlattı. L.K., Esen’in “Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana” diye bağırdığını, bir gün kendisine “Bana eziyet ediyor, ne yapayım?” diye sorduğunu söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının sunduğu yeni tanık dinlenmesi talebini kabul etti. Esen’in evinde keşif ve mesken çevresindeki kamera kayıtlarının incelenmesi talebi ise reddedildi. Dava 23 Mayıs’a ertelendi.


#Sema Esen
#Ümitcan Uygun
#dava

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