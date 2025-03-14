Parasını alıp döverdi

Esen ile birlikte çalışan tanık M.G. “Ümitcan sık sık mekana gelip Esen’e zorla hesap ödetirdi. İş çıkışı Sema’nın elinden para zarfını alıyordu. Dövdüğünü defalarca gördüm. Kollarında ve bacaklarında morluklar vardı” diye konuştu. Duruşmada tanık olarak dinlenen eski komşu L.K. ise Esen’in evinden sürekli bağırma ve şiddet sesi duyduğunu anlattı. L.K., Esen’in “Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana” diye bağırdığını, bir gün kendisine “Bana eziyet ediyor, ne yapayım?” diye sorduğunu söyledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki avukatlarının sunduğu yeni tanık dinlenmesi talebini kabul etti. Esen’in evinde keşif ve mesken çevresindeki kamera kayıtlarının incelenmesi talebi ise reddedildi. Dava 23 Mayıs’a ertelendi.