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TÜSİAD'a dava açıldı: Endişe ve panik yaratmak istediler

TÜSİAD'a dava açıldı: Endişe ve panik yaratmak istediler

04:018/03/2025, Cumartesi
G: 8/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Orhan Turan - Mehmet Ömer Arif Aras
Orhan Turan - Mehmet Ömer Arif Aras

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İki kişi hakkında da ‘Zincirleme şekilde Basın ve Yayın Yoluyla Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ Suçundan 5 yıl 6 ay 15'er güne kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı.


İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SINIRLARINI AŞTI

Şüphelilerin beyanlarının düşünce ve kanaat (ifade) özgürlüğü açıklama sınırlarını aştığı, haber ya da bilgi verme hakkı kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedilen iddianamede, şüphelilerin ayrıca toplumun doğru haber veya bilgiyi alma ve erişme hakkını yanıltıcı bilgiler aracılığıyla engelledikleri, içeriğini bilmedikleri ve toplumun genelini ilgilendiren olaylara ve adli işlere ilişkin bilgileri sırf halk arasında endişe ve panik yaratmak amacıyla söyledikleri öne sürüldü.


#TÜSİAD
#Orhan Turan
#Mehmet Ömer Arif Aras

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