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ANKARA

Paris İklim Anlaşması TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi

Çevre Komisyonu Paris İklim Anlaşması’nı görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmelerin yapılmasının ardından yapılan oylamada oy birliğiyle Paris İklim Anlaşması Çevre Komisyonu’ndan geçti.

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Haber Merkezi AA
Paris İklim Anlaşması TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul edildi
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Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonunda görüşüldü. Komisyon, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta başkanlığında toplandı.

Çevre Komisyonu Başkanı Balta, Paris İklim Anlaşması'nın hem Türkiye'yi hem dünyayı ilgilendiren bir anlaşma olduğunu belirterek, Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu ve uluslararası anlaşmalarda, topluluklarda verilen görevleri de fazlasıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Türkiye'nin çevre konusunda attığı adımları ve çıkarttığı kanunlara dair bilgiler veren Balta, Türkiye'nin bugüne kadar Paris Anlaşması sürecinde küresel bir güç olarak yapılan adaletsizlikleri gündeme getirdiğini dile getirdi.

Balta, Türkiye'nin küresel hiçbir soruna kayıtsız kalmadığını ve bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını vurgulayarak, Türkiye'nin yaşanabilecek bir dünyayı gelecek nesillere bırakmak için çalışacağını bildirdi.

Komisyonun tali komisyon olduğuna işaret eden Balta, yapılacak görüşmenin "uygun bulma" görüşmesi olduğunu, toplantı sonunda "genel uygunluk görüşünün", esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna bildirileceğini anlattı.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ise komisyonda yaptığı sunumda, Paris İklim Anlaşması hakkında bilgi verdi.

Birpınar, iklim değişikliğinin hem milli güvenlik, hem de bir kalkınma meselesi olduğuna işaret ederek, buna karşılık tedbir alınması gerektiğini dile getirdi.

Komisyonda, görüşmelerin tamamlanmasının ardından, teklifin tümü için, genel uygunluk görüşünün esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna sunulması, oy birliğiyle kabul edildi.

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