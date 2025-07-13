Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Yangın, saat 11.00 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre; park halinde ki 34 UK 5635 plakalı otomobilin motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.