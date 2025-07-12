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Amasya'da iki otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

Amasya'da iki otomobil çarpıştı: Üç kişi yaralandı

18:1612/07/2025, Cumartesi
G: 13/07/2025, Pazar
AA
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Kazada yaralananlar Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada yaralananlar Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesi Kayadüzü köyü mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bir araç yol kenarındaki tarlaya devrilirken, olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında incelemeler sürüyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hamdiye Ü. idaresindeki 34 DN 3191 plakalı otomobil, Merzifon-Samsun kara yolu Kayadüzü köyü mevkisinde, İbrahim K'nin kullandığı 19 AEA 061 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 DN 3191 plakalı otomobil, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hamdiye Ü. ile araçtaki Barış ve İbrahim Cem Ü. 112 Acil Sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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