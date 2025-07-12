Bursa'da bir araç bariyere çarpıp savruldu: Dört kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyere çarpıp savrulan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Hamzabey Mahallesi girişindeki kazada araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bariyere çarpıp savrulan araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ozan B. (41) idaresindeki 35 AYH 887 plakalı otomobil, önce Hamzabey Mahallesi girişindeki köprünün demir bariyerlerine ardından aynı yönde ilerleyen Ediz Bedirhan A. yönetimindeki 16 ALY 326 plakalı otomobile çarptı.
Kazanın şiddetiyle sürücü Ozan B. ile aynı araçta bulunan Tuğba B. (38), Çağdaş B. (40) ve Beril B. (8) araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 4 yaralıyı kısa sürede bulundukları yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.