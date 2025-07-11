Muğla'da kamyonet devrildi: Bir kişi öldü bir kişi yaralandı

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde, Bodrum-Milas kara yolunda şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü Aydın Öz yaşamını yitirdi. Kazada araçta bulunan Aysun Ekici yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde hayatını kaybeden Öz’ün cansız bedenini araçtan çıkardı.
Muğla'nın Milas ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın Öz idaresindeki 34 MVP 502 plakalı kamyonet, Bodrum-Milas kara yolunda şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler sürücü Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öz'ün beraberindeki Aysun Ekici yaralandı.
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