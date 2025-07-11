Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Aydın'da otomobil ağaca çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

Aydın'da otomobil ağaca çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

23:0711/07/2025, Cuma
G: 12/07/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Hüseyin Tufan Doğan ile yolcu Doğuhan Işık hayatını kaybetti. Kaza Argavlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Hüseyin Tufan Doğan'ın kullandığı 10 EZ 776 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolunun Argavlı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada büyük hasar gören otomobilin sürücüsü ile yolcu Doğuhan Işık yaşamını yitirdi.



#Aydın
#kaza
#ağaç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Özgür Özel'e neden ve hangi suçtan soruşturma başlatıldı? Başsavcılık açıklaması