Aydın'da otomobil ağaca çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde, yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu sürücü Hüseyin Tufan Doğan ile yolcu Doğuhan Işık hayatını kaybetti. Kaza Argavlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Hüseyin Tufan Doğan'ın kullandığı 10 EZ 776 plakalı otomobil, Aydın-Söke kara yolunun Argavlı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada büyük hasar gören otomobilin sürücüsü ile yolcu Doğuhan Işık yaşamını yitirdi.
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