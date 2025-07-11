Samsun'da tır traktöre çarptı: Bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Terme ilçesinde Gürcistan plakalı tırın çarptığı traktörün sürücüsü İsa Ayyıldız ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ayyıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde meydana geldi.
Samsun'un Terme ilçesinde tırın çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu Vaja Endeladze idaresindeki SP 336 PP yabancı plakalı tır, Samsun-Ordu kara yolu Söğütlü mevkisinde bankette bekleyen İsa Ayyıldız (46) yönetimindeki 55 AHZ 217 plakalı traktöre çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Sağlık ekibince Terme Devlet Hastanesine kaldırılan Ayyıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.