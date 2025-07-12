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Rize'de iki otomobil çarpıştı: Bir ölü sekiz yaralı

Rize'de iki otomobil çarpıştı: Bir ölü sekiz yaralı

20:3612/07/2025, Cumartesi
AA
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Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada dere yatağına devrilen araç nedeniyle bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmaya M.Ç. ile V.A. idaresindeki araçların karıştığı bildirildi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

M.Ç. (47) idaresindeki 08 AN 990 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkisindeki kavşakta aynı istikamette ilerleyen V.A. (35) yönetimindeki 53 EA 688 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle V.A'nın kullandığı araç, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.


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