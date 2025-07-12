Bursa'da feci kaza: Otomobil bariyere çarptı 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Kazada araçta bulunan Hatice Ç. (35) ile aynı aileden Özden Y. (35), Aymira Y. (6) ve Gökçen Y. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.