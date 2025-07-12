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Bursa'da feci kaza: Otomobil bariyere çarptı 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Bursa'da feci kaza: Otomobil bariyere çarptı 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

17:5012/07/2025, Cumartesi
DHA
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Otomobil bariyere çarptı; 2'si çocuk, 4 yaralı
Otomobil bariyere çarptı; 2'si çocuk, 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin bariyerlere çarptığı kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Hamamlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Domaniç istikametine giden Serdar Y. (36) yönetimindeki 67 ABV 510 plakalı otomobil, köprülü kavşaktan dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan Hatice Ç. (35) ile aynı aileden Özden Y. (35), Aymira Y. (6) ve Gökçen Y. (1) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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