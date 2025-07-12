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Bilecik'te hafif ticari araç bariyere çarptı: Dört yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç bariyere çarptı: Dört yaralı

23:4012/07/2025, Cumartesi
AA
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Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bilecik'te Sakarya-Bilecik-Eskişehir kara yolu Kuyubaşı mevkisinde hafif ticari araç beton bariyere çarparak takla attı, kazada 4 kişi yaralandı. Sürücü Mehmet B. ile araçtaki F.B, Ü.M.B. ve E.S.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te beton bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Mehmet B. idaresindeki 67 ZU 724 plakalı hafif ticari araç, Sakarya-Bilecik-Eskişehir kara yolu Kuyubaşı mevkisinde beton bariyere çarparak takla attı.

Kazada, sürücü ile F.B, Ü.M.B. ve E.S.B. yaralandı.


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