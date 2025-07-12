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Afyonkarahisar'da motosiklet bariyere çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da motosiklet bariyere çarptı: Sürücü hayatını kaybetti

19:4112/07/2025, Cumartesi
AA
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Kaza sonucunda motosikletin sürücüsü yaklaşık 32 metre sürüklendi.
Kaza sonucunda motosikletin sürücüsü yaklaşık 32 metre sürüklendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bariyere çarpan motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti, yolcu ise ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyere çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

E.B. (22) idaresindeki 34 KGH 143 plakalı motosiklet, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında bariyere çarptı.

Yaklaşık 32 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü E.B. ile aracın arkasında bulunan A.U.Ç. (21) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


#Afyonkarahisar
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