Partilerden komisyon teklifleri

Buna göre; DEM Parti Meclis’te temsil edilen 16 siyasi partinin birer üye ile temsil edildiği bir komisyon modelini savunurken, AK Parti 35 üyeden oluşan ve 30 üyesinin grubu bulunan 6 siyasi partinin sandalye dağılımına göre şekillendirildiği bir modelden yana. AK Parti geri kalan 5 üyenin TBMM’de grubu bulunmayan 10 parti ile bağımsızlar arasından kura ile seçilen bir yapının oluşturulmasını önerecek. CHP ise TBMM Başkanı dahil 35 üyeden oluşan ve oybirliği ile hareket eden bir komisyon oluşturulmasını istiyor.