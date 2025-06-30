Komisyon iç cepheyi güçlendirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta salı günü Meclis’teki siyasi partilerin grup başkan ve başkanvekilleri ile biraraya gelmiş, taraflardan görüş ve önerilerini yazılı hale getirmelerini talep etmişti. AK Parti de bu kapsamda Meclis Başkanlığı’na yasal düzenleme yapacak bir komisyondan çok iç cepheyi güçlendirecek, politika metni hazırlayacak ve yasal öneri sunacak bir komisyon modeli üzerinde durulan bir öneri ile gidecek. Komisyonun üye sayısının 35 olması, karar almada salt çoğunluk, yasa önerisi sunmada nitelikli çoğunlukla hareket etmesi önerilecek. AK Parti, 30 üyenin Meclis’te grubu bulunan 6 siyasi partinin sandalye dağılımı üzerinden belirlenmesini de önerecek. Geri kalan 5 üyeyse Meclis’te grubu bulunmayan 10 parti arasından kura ile seçilecek.