Terörsüz Türkiye sürecinde yeni adım: ‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ ilk kez toplanıyor

Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisiyle gündeme gelen ‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ için ilk toplantı bu akşam TBMM’de gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu akşam ikinci devrede seçilen yeni Meclis Başkanlık Divanı ve siyasi partilerin grup yönetimleri ile geleneksel olarak verilen akşam yemeğinde bir araya gelecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç için TBMM’de komisyon kurulmasını önermişti.
İlk toplantı bu akşam
‘Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu’ için ilk toplantı bu akşam TBMM’de gerçekleştirilecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu akşam ikinci devrede seçilen yeni Meclis Başkanlık Divanı ve siyasi partilerin grup yönetimleri ile geleneksel olarak verilen akşam yemeğinde bir araya gelecek.
Neler olmuştu?
Terör örgütü PKK Mayıs ayı başında kongresini toplayarak fesih kararı almıştı. Gözler PKK’nın silah bırakma aşamasına çevrilmişken, MHP Lideri Bahçeli’den Meclis’te "Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi; Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu" kurulması önerisi geldi.
Ardından ise AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye adımları çerçevesinde, MHP Lideri Bahçeli’nin önerdiği 100 kişilik komisyon önerisi için bayram sonrasını işaret etmişti.