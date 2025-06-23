Bakan Kurum'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: "Tüm kötü izleri sildik, Cizre artık devasa bir çiçek bahçesi gibi"

Şırnak merkezde ve Cizre ilçesinde terör olaylarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 bin 785 konut inşa etti. Yenilenen Cizre'den görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yepyeni bir hayat inşa edildiğini ve artık sadece huzurun var olduğunu belirterek Terörsüz Türkiye mesajını verdi.













Cizre devasa bir çiçek bahçesi gibi 🌸



İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik.



Bu topraklarda artık sadece huzur var.#TerörsüzTürkiye pic.twitter.com/iphia89phR — Murat KURUM (@murat_kurum) June 23, 2025





"Cizre devasa bir çiçek bahçesi gibi"





İlçenin yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Cizre devasa bir çiçek bahçesi gibi. İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik. Bu topraklarda artık sadece huzur var. Terörsüz Türkiye" diye konuştu.









"Bir şehir merkezini ihya edecek yapılar inşa edildi"





Kentte tamamlanan inşa çalışmalarıyla ilgili bilgileri veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turgut, "Hak sahiplerimize metrekarelerine bağlı olarak konutlar teslim edildi. Merkez, Cizre, Silopi ve İdil'de konutlar, iş yerleri yapıldı. Bir şehir merkezini ihya edecek diyebileceğimiz yapılar da inşa edildi" ifadelerine yer verdi.









"Devlet milletini düşünüyor ve verdiği sözleri yerine getiriyor"





Terör olayları sırasında köylerine sığındıklarını anlatan hak sahibi Abdulkadir Alkış, "Köyden geldiğimizde evimiz ağır hasarlı olmuştu, mağdur olmuştuk. Devletimizden Allah razı olsun, ‘konut yapacağız' dedi ve yaptı. Eski evimiz 1 katlı, 3 küçük odalı ve sobalıydı. Bir soğuktu bir sıcaktı ama buraya geldik, doğal gazlı dört dörtlük ev yaptılar. Devlet milletini düşünüyor ve verdiği sözleri yerine getiriyor" şeklinde konuştu.





"Tekrardan Cizre'mizi ayağa kaldırdılar"





Diğer bir hak sahibi olan Zerrin Ürper, yaşadıkları o günleri ‘kabus' olarak nitelendirerek birlik beraberlik çağrısı yaptı ve şu ifadelere yer verdi.





"Cizre'ye geldiğimizde bir enkaz vardı. Tekrardan Cizre'mizi ayağa kaldırdılar. Evler yapıldı, TOKİ'ler yapıldı. Bütün halk tekrardan ev sahibi oldu. Çocuklarımız bahçede güvenle oturabiliyor. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir hayat. Asansörü, kaloriferi, doğalgazı, her şeyiyle mükemmel bir hayat sunuldu. Devlet sayesinde çok şükür atlattık. Millet evlerine, yuvalarına, akrabalarına döndü. Devlete her zaman sonsuz inancımız var, arkamızda bir devlet var. Sanki yeniden doğmuşuz, yeniden dünyaya geldik, yeniden Cizre kuruldu. Cizre'miz Mezopotamya'sıyla her şeyiyle değerli. Bundan sonra kimsenin yakıp yıkmasına izin vermeyeceğiz. Her anne gibi çocuklarımızın geleceğini böyle parlak görmek istiyoruz."





"Gerçekten de bu bambaşka bir Cizre'dir"





Evlerin yapımında işçi olarak çalıştığını belirten Metin Solmaz, "TOKİ'lerin içinde çalıştığım için biliyorum, sağlamdır. Çok hızlı bitti. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Buraya geldik hayat var, huzur var. Gerçekten de bu bambaşka bir Cizre'dir" ifadelerini kullandı.







