Bakan Kurum'dan 'Terörsüz Türkiye' vurgusu: "Tüm kötü izleri sildik, Cizre artık devasa bir çiçek bahçesi gibi"

"Cizre'ye geldiğimizde bir enkaz vardı. Tekrardan Cizre'mizi ayağa kaldırdılar. Evler yapıldı, TOKİ'ler yapıldı. Bütün halk tekrardan ev sahibi oldu. Çocuklarımız bahçede güvenle oturabiliyor. Yepyeni bir başlangıç, yepyeni bir hayat. Asansörü, kaloriferi, doğalgazı, her şeyiyle mükemmel bir hayat sunuldu. Devlet sayesinde çok şükür atlattık. Millet evlerine, yuvalarına, akrabalarına döndü. Devlete her zaman sonsuz inancımız var, arkamızda bir devlet var. Sanki yeniden doğmuşuz, yeniden dünyaya geldik, yeniden Cizre kuruldu. Cizre'miz Mezopotamya'sıyla her şeyiyle değerli. Bundan sonra kimsenin yakıp yıkmasına izin vermeyeceğiz. Her anne gibi çocuklarımızın geleceğini böyle parlak görmek istiyoruz."