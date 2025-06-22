Terörsüz Türkiye için tek ses

İçişleri Bakanlığı’nın desteğiyle, Medya Platformu Derneği tarafından düzenlenen “Terörsüz Türkiye Yüzyılı” Kongresi, dün İstanbul’da bulunan FSM Darüşşafaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin teröre karşı yürüttüğü toplumsal dayanışma mücadelesine katkı sunmayı amaçlayan kongrede şehit anneleri, akademisyenler, sanat ve medya dünyasından isimler, kanaat önderleri ve Diyarbakır annelerinden temsilciler bir araya geldi. Etkinlik "Sanatsal İzdüşümler ve Kültürel Notlar", "Akademik ve Düşünsel Kodlar" ve "Toplumsal ve Bölgesel Tahayyüller" başlıklı oturumlarla gün boyu devam etti. Kongre, sonuç bildirgesinin 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda okunmasıyla sona erdi.

BİR NİNENİN YÜREĞİNE UMUT

Kongrenin açılışında konuşan Medya Platformu Derneği Başkanı Ahmet Durkaya, ‘Terörsüz Türkiye'nin bir slogan değil, bir davet olduğunu söyledi. Durkaya, “Bu mücadele yalnızca silahla değil imanla, bilgiyle, eğitimle, ahlakla, sevgiyle ve kararlılıkla yürütülmelidir. Bugün burada bir araya gelmiş olmamız bile başlı başına güçlü bir mesajdır. Buradan yükselecek her samimi söz, belki bir çocuğun geleceğine ışık olacak, belki de uzak bir köyde dua eden bir ninenin yüreğine umut düşürecektir” diye konuştu.

BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Programda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kongreye gönderdiği yazılı mesaj da okundu. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Terörsüz Türkiye'yi hep birlikte gerçekleştireceğiz ve çıktığımız bu yolda daha güçlü, çok daha müessir bir geleceği hep birlikte kucaklayacağız. Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadelede toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefleyen etkinliğinizin, akademisyen, gazeteci ve sanat dünyasından önemli isimlerin görüşleriyle önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.”

ARTIK ANNELER AĞLAMASIN

Kongrede konuşan Şehit Arif Çakır'ın annesi Nazife Çakır ile şehit Yılmaz Güneş'in annesi Ayşe Güneş, terörün bitmesini ve "Terörsüz Türkiye" istediklerini, kendilerinin çok büyük acılar çektiğini ve artık bu acıları annelerin yaşamasını istemediklerini belirtti. Sağlık sorunlarından ötürü katılım sağlayamayan şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de programa telefonla bağlanarak, “Anneler artık ağlamasın. Bizim evlatlarımız şehit edildi. Başka evlatlar şehit edilmesin. Yeter ki artık bitsin. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Devlet Bahçeli'den razı olsun” dedi.

DESTEĞİMİZ HER ZAMAN TAM

Terör yüzünden zor günler geçirdiklerini söylediklerini ifade eden Jirki Aşireti Kanaat Önderi Cemil Öter de, şöyle konuştu: “Bunları yapan kişilerin Kürtlerin temsilcisi olması mümkün değil. Terörsüz Türkiye için bizim her zaman desteğimiz tam. Cumhurbaşkanı Erdoğan biz Kürtlerin lideridir. Ülkemizin huzuru ve iyi bir geleceği için terörsüz Türkiye sürecine destek olmak çaba göstermek gerekiyor.”

MHP meydanlara iniyor

MHP, "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 81 ili kapsayacak "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" düzenleyecek. Konuya dair MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralar Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, düzenlenecek toplantılarda, vatandaşların doğru bilgilerle aydınlatılması, sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haber ve dezenformasyonun bertaraf edilmesi hedeflendiği ifade edildi.







