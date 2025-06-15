Terörsüz Türkiye ile refah dönemi

Kayseri, iş dünyasının önemli temsilcilerine ev sahipliği yaptı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi, dün yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kayseri’de iş dünyasının temsilcileriyle buluşan Ticaret Bakanı Bolat, zirvenin yapıldığı Kültepe-Kaniş Karum’un, dünyanın bilinen en eski ticaret merkezi olduğunu hatırlattı. Kayseri’ye yapılan yatırımları ve ihracata sağlanan destekleri anlatan Bolat, yapımı süren 142 kilometrelik hızlı tren hattının da 2026 sonunda tamamlanacağını belirtti. Bolat, “Terörsüz Türkiye milli birlik ve kardeşlik projemizin adı oldu” diyerek, terörle mücadeleye giden kaynakların artık halkın refahına ve satın almasını güçlendirmeye ayrılacağını kaydetti.

2026'DA HER KESİM KALKINACAK

Bakan Bolat, "'Terörsüz Türkiye' milli birlik ve kardeşlik projemizin adı oldu. Terörle mücadeleye giden kaynaklar artık kalkınmaya, gelişmeye ve halkımızın refah ve satın almasını güçlendirmeye ayrılacak. Deprem sıkıntıları ve yeniden imarı da 1 yıla kalmaz yüzde 90 tamamlanmış olacak" dedi. İş dünyasının finansman güçlükleri olduğuna değinen Bolat, şöyle devam etti: "Kaynağa ulaşmada sıkıntılarınız var ancak bu büyük yıkımı hep birlikte ortadan kaldırmak zorundaydık. Türkiye'nin 11 vilayetinde sanki hiçbir şey olmamış gibi asla davranamazdık, birinci önceliğimiz deprem yıkımını ortadan kaldırmaktı. Bunu da devlet bütçesinden yapmak zorundaydık. Devlet bütçesindeki kaynaklar, deprem harcamaları önümüzdeki yıl azaldıkça KOBİ'mize, işçimize, çiftçimize, esnafımıza, emeklimize, memurumuza, kalkınmaya harcanacak. Böylece, 2026 yılı her kesimin daha da rahatlayacağı bir dönem olacak."

EKONOMİDE DENGELİ BÜYÜME

Bolat, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüme gösterdiğini belirterek, "Dünyada dış talebin düştüğü, küresel ekonomilerin küçülme gösterdiği ya da resesyona girdiği, bizde de yüksek enflasyonla mücadele etmek için iç talebin sınırlanmaya çalışıldığı bir dönemde yüzde 2 büyüme ılımlı, dengeli bir büyüme" diye konuştu. Bakan Ömer Bolat, 2024 yılında Kayseri’ye 292,6 milyon TL, 2025 yılı için ise halihazırda 50 milyon TL ihracat desteği sağlandığını açıkladı. Bolat ayrıca, hizmet ihracatı yapan bilişim, eğitim, lojistik ve sağlık turizmi firmalarına da toplam 6,3 milyon TL destek verildiğini, Eximbank aracılığıyla ise kente 2024'te yaklaşık 1 milyar dolarlık finansman desteği sağlandığını söyledi.

BORÇ ORANI AVRUPA'NIN ALTINDA

Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranının sadece yüzde 25 olduğuna dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Avrupa Birliği'nin ortalaması yüzde 60. Yüzde 150'yi geçen ülkeler bile var. Bize ‘gırtlağa kadar borçluyuz’ diyenlere rakamlarla cevap veriyoruz. Türkiye, Batılı ülkelerin çoğuna göre daha sağlam bir mali yapıya sahip” dedi. Bolat, şunları kaydetti: "Küresel ölçekteki olumsuz şartlara rağmen Türkiye ekonomisi, AB ve OECD ülkelerine kıyasla pozitif ayrıştı. Türkiye, son 10 yılda OECD ülkeleri arasında ihracat hacmini de en hızlı artıran ülkelerden biri olmuştur."

ASKON'dan uluslararası açılım

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da Kültepe Ekonomi Zirvesi'nin yanında sektör odaklı pek çok etklinlik düzenleyerek kamu ve iş dünyasını bir araya getirdiklerini söyledi. Aydın, "Bunlardan biri, Ticaret Bakanlığı'mızın destekleriyle Samsun'da hayata geçirdiğimiz Uluslararası İkiztepe Sağlık Zirvesi'dir. Sağlık alanında bir marka olma yolunda hızla ilerleyen Samsun'umuzda gerçekleştirdiğimiz bu zirve, uluslararası nitelik kazanarak küresel bir çekim merkezi haline gelmiştir" dedi. Aydın ayrıca, ABD’de düzenledikleri ve 1.500’e yakın iş insanının katıldığı Trend&Trade Zirvesi’nin üçüncüsünün yakında New York’ta yapılacağını belirtti.







