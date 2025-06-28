MHP yeni süreç için 81 ilde sahaya iniyor: 'Terörsüz Türkiye' toplantılarının tarihi

"Kalemi ve kelamı güçlü, geleceği öngören bir siyasi teorisyeni sıfatıyla '21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye' ülküsünü Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e benimseten Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, bu kutlu Kızılelma hedefine giden yolda, mevcut siyasi parametrelerin yeniden tanzimini elzem görmüştür. Böylece MHP, içine girdiğimiz yeni asırda giderek dengesizleşip kaotik bir hal alan bölgesel ve küresel konjonktür karşısında, tayin edici bir paradigma değişikliğine olan ihtiyacı erkenden tespit ettiğini göstermiştir. Sayın Genel Başkanımız, idrak ettiğimiz 21. yüzyılda, dünyada ve bölgede konjonktürün hızla değiştiğini, Türkiye'nin, Birinci Dünya Savaşı öncesini tedai ettiren yeni bir bölgesel ve küresel kuşatmayla karşı karşıya bulunduğunu görmüştür. Ülkemizi nevzuhur emperyalist kuşatmadan kurtarmak, Türk devlet politikasına ve Türk diplomasisine yeni bir bağımsız istikamet vermek üzere kolları sıvamıştır"