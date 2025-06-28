MHP yeni süreç için 81 ilde sahaya iniyor: 'Terörsüz Türkiye' toplantılarının tarihi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, partileri tarafından "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik" teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Yalçın, Terörsüz Türkiye toplantılarının düzenleneceği tarihi ve İlleri açıkladı.
Yalçın, MHP'nin, binlerce yıllık sağlam bir toplum yapısından, zengin bir devlet ve yönetim anlayışını yansıtan dünyaya nizam verme ülküsünden ve milletinin eseri olan devasa bir tarihsel kaynaktan beslendiğini belirtti.
"Tarih yeni yüzyılda MHP'ye yeni ve büyük sorumluluklar yükledi"
Tarihin yeni yüzyılda MHP'ye yeni ve büyük sorumluluklar yüklediğini, hayati güncel görevler tevdi ettiğini vurgulayan Semih Yalçın, şunları kaydetti:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu girişiminin, terörü Türkiye'yi güçten düşürmek ve üzerinde baskı oluşturmak için bir vasıta olarak gören uluslararası aktörlerin oyunlarını bozduğunu ifade eden Yalçın, içeride ise küresel emperyalizmin karanlık entrikalarının vasıtası ve piyonu olan çevrelerin siyasi hesaplarının boşa çıktığını belirtti.
İlk toplantı 9 Ağustos'ta
MHP ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in, tarihi işlevi icabı, kamu vicdanındaki iktidarını ve siyaset sahnesindeki başat rolünü sürdürmek durumunda olduğuna işaret eden Yalçın, "Bu bir bakıma milletimizin bekasının, devletimizin varlığının gereğidir. Bu itibarla, Sayın Genel Başkanımızın talimatları istikametinde, partimizce 'Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları-Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik' teması altında bölgesel toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerini kullandı.
Partisinin, toplumsal uzlaşı ve milli birlikle kalıcı barış, huzur ve refahı hedeflediğini vurgulayan Yalçın, "Terörsüz Türkiye" hedefinin toplumun tüm fertlerinin bu sürece sahip çıkmasıyla ve devlet-millet dayanışmasıyla gerçekleşeceğini belirtti.
Buluşmaların "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temasıyla 9 bölgede 81 ili kapsayacak şekilde düzenleyeceğini belirten Yalçın, şu bilgileri verdi:
Yalçın, partinin, "Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları"nda Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri ile il ve ilçe teşkilatlarının görev alacağını da bildirdi.