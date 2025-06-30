İklim Kanunu ile yılda 11 milyarlık yatırım hedefi

ÇED onayı süreci kısaltacak enerji kanun teklifiyle da 10 yılda sadece rüzgâr ve güneş enerjisinde 80 milyar dolarlık yatırımın önü açılacak. Meclis Genel Kurulu bu hafta İklim Kanunu teklifi ile enerjide 'süper izin' düzenlemesini de içeren madencilik kanun teklifini görüşecek. İki teklifin de kanunlaşması halinde düzenlemelerin Türkiye ekonomisine yıllık 21 milyar dolar, 2053'e kadar 500 milyar dolar getiri sağlaması bekleniyor.

GENEL KURUL'DA YOĞUN MESAİ

İklim Kanunu teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye, 2026'dan 2053'e kadar toplamda 350 milyar dolar, yıllık bazdaysa 11 milyar dolar değerinde doğrudan yatırım alacak. İklim Kanun teklifi, muhalefetin yürüttüğü gerçeklikle bağı olmayan algı operasyonları yüzünden askıya alınmıştı. Teklifin, Genel Kurul'dan bu yıl içinde geçmemesi halinde Türkiye her yıl AB'ye 35 milyar dolar fazladan vergi ödeyecekti. AK Parti bu riski ortadan kaldırmak için nisan ayında askıya alınan kanun teklifini yeniden Meclis gündemine aldı. Yapılan görüşmelerde teklifin ilk bölümü kabul edildi. Teklifin yasalaşması için tümünün Genel Kurul'dan geçmesi gerekiyor.

SON TARİH OCAK 2026

Türkiye, OECD Anlaşması gereği Ocak 2026'dan önce İklim Kanunu'nu yürürlüğe almak zorunda. Teklifle, sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak davranan işletmelere de ağır yaptırımlar gelecek. Sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 500 bin ila 5 milyon lira idari para cezası kesilecek. Emisyon Ticaret Sistemi kapsamında olup da bu hükümlere aykırı davranan işletmelere cezalar iki kat olarak uygulanacak.

GES VE RES'E 80 MİLYAR DOLAR

İklim Kanunu teklifinin yasalaşmasından sonra Meclis Genel Kurulu enerjide 'süper izin' düzenlemesini de içeren maden ve enerji kanun teklifini görüşecek. Bu teklifin yasalaşması halinde YEKA'lar için gereken onay süreci 30 aya kadar düşecek. ÇED süreçleri kolaylaşacak. Teklif, Yenilenebilir Enerji'ye Yönelik 2035 Yol Haritasının geçen yıl güncellenmesiyle doğrudan bağlantılı. Teklif yasalaşırsa 2035'e kadar Türkiye, gelecek 10 yılda sadece rüzgâr ve güneş enerjisinde 80 milyar doların üzerinde yatırım alacak.







