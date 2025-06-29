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En düşük emekli aylığına ‘zam’ haftaya Meclis'te

En düşük emekli aylığına ‘zam’ haftaya Meclis'te

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0029/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Önümüzdeki hafta altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikle taban seviyeden aylık alan 4 milyon emekli için gereken yasal düzenleme de Meclis gündemine alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir dizi düzenlemesinin içeren, bu yasama yılının da sonra torba teklifi olan paket pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Bu pakete komisyon ya da Genel Kurul aşamasında önerge verilmesi suretiyle en düşük emekli maaşı düzenlemesi de eklenecek. Bu paketin görüşmelerinin uzaması halinde emekli zammının ekonomi torbaya eklenmesi de gündemde ancak bu seçeneğe şimdilik ihtiyaç duyulmuyor.

TEMMUZDA 5 YASA

Öte yandan 31 Temmuz'a kadar çalışmalarını uzatma kararı alan TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesi beklenen 5 yasa teklifi var. İklim Kanunu teklifinin önümüzdeki hafta yasalaşması sağlanacak. Bu tekliften sonra sırasıyla enerjide süper izin, ÖTV düzenlemeleri, sağlık torbası ve en düşük emekli aylığını de içeren teklifler sonuca bağlanacak.



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