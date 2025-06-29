En düşük emekli aylığına ‘zam’ haftaya Meclis'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir dizi düzenlemesinin içeren, bu yasama yılının da sonra torba teklifi olan paket pazartesi günü Meclis Başkanlığı’na sunulacak. Bu pakete komisyon ya da Genel Kurul aşamasında önerge verilmesi suretiyle en düşük emekli maaşı düzenlemesi de eklenecek. Bu paketin görüşmelerinin uzaması halinde emekli zammının ekonomi torbaya eklenmesi de gündemde ancak bu seçeneğe şimdilik ihtiyaç duyulmuyor.