Tarımda kredilerin yüzde 71’i Ziraat’ten

Ziraat Bankası, tarım sektörünün tüm paydaşlarını bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ‘Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında, ‘Nesilden Nesile Tarımda Aile’, ‘Tarımda Kooperatifçilik ve Kırsal Kalkınma’, ‘Türkiye'de İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretimin Adaptasyonu’ başlıklı panellerde üreticiler, akademisyenler ve uzmanlar tecrübelerini paylaştı. Ayrıca 81 ilden gelen üreticiler kurulan stantlarda ürünlerini tanıtma imkanı buldu.

Alpaslan Çakar

1 MİLYONU AŞKIN ÜRETİCİYE OMUZ VERDİ

Zirvenin açılışında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tarım alanında 1 milyondan fazla üreticiye 706 milyar liralık kredi kullandırdıklarını açıkladı. Ziraat Bankası'nın tarım sektörünün finansmanındaki payının yüzde 71'e ulaştığını ifade eden Çakar, “Her 100 birim kredinin 71'i bankamız tarafından kullandırıldı” dedi. Tarımsal kredilerin yüzde 90'ından fazlasının sübvansiyonlu kredilerden oluştuğunun altını çizen Alpaslan Çakar, “Bu kredilerin yüzde 27’sinin (174 milyar lira) faizi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı” şeklinde konuştu.

131 NOKTADA FAALİYET GÖSTERİYORUZ

Çakar, yurt içinde 365, yurt dışında ise 22 ülkedeki 131 noktada faaliyet gösterdiklerini kaydederek, zorlu küresel koşullar ile global ekonomideki belirsizlikler ve yaşanan pek çok olumsuzluğa karşı kaynaklarını başta tarım olmak üzere imalat, ihracat, savunma sanayii, turizm ve enerji gibi öncelikli alanlara yönlendirdiklerini söyledi. Çakar, sürdürülebilir tarım ve gıda arz güvenliğini destekleyen projelerle tarladan sofraya etkin şekilde finansman sağladıklarını ifade etti.

TAKİPTEKİ KREDİ ORANI YÜZDE 1’İN ALTINDA

Finansmanın yüzde 24'ünün yatırım, yüzde 76'sının da işletme kredilerinden oluştuğunu kaydeden Çakar, “Kredilerin yüzde 48'i hayvansal üretim, yüzde 33'ü bitkisel üretim, yüzde 13'ü tarımsal mekanizasyon, yüzde 6'sı da diğer kredilerden oluşuyor” diye konuştu. Çakar, tarımsal kredilerden kaynaklanan takipteki kredi oranının yüzde 1'in altında olduğunu vurguladı. Tarımda gençleri ve kadınları çok önemsediklerini kaydeden Çakar, geçtiğimiz yıl genç çiftçilere 119 milyar TL, kadın çiftçilere ise 35 milyar TL kredi kullandırdıkları bilgisini verdi. Çakar, Ziraat Çiftçi Platformu mobil uygulamasının 100 bin kullanıcıyı geçtiğini belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUM

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, etkinlikte basın mensuplarının Türkiye ekonomisine ilişkin sorularını cevapladı. Çakar, faiz ve enflasyon değerlendirmesinde, ”Yaz aylarının da etkisiyle enflasyon beklentilerinde gözle görülür bir iyileşme var. Bu çerçevede 24 Temmuz'daki PPK toplantısında anlamlı bir faiz indirimi bekliyorum” dedi.







