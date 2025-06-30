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AK Parti'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama: En düşük emekli aylığına düzenleme olacak mı?

AK Parti'den emekli maaşlarına ilişkin açıklama: En düşük emekli aylığına düzenleme olacak mı?

15:4730/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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En düşük emekli maaşlarına düzenleme geliyor.
En düşük emekli maaşlarına düzenleme geliyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de en düşük emekli maaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güler, 3 Temmuz'da açıklanacak olan enflasyon farkının ardından, en düşük emekli maaşında düzenleme yapılacağını belirtti.

En düşük emekli aylığı alanlar zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları şu şekilde:

Geçen hafta itibarıyla sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. Tahmin ediyorum. 3 Temmuz TÜİK verileri açıklanacak. Orada memur zammı çalışanlarımıza yönelik hem de memur emeklileri, SSK-Bağkur emeklilerine uygulanacak olan enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.

Bu konuda da bizler oranlar açıklandıktan sonraki aşamada ve bu arada da kaç kişiyi ilgilendiriyor? Biliyorsunuz şu anda uygulanmakta olan en düşük emekli maaşıyla ilgili rakam 14 bin 469 TL. 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Tekrar etki analizleriyle bu rakamı, oranları değerlendireceğiz. İnşallah bu kanun teklifimizin tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu’muzda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Rakamlar açıklandıktan sonra değerlendirmemizi son kez yapıp, rakamı da netleştirmiş olacağız.



#AK Parti
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#emekli zammı
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