Kabine Toplantısı başladı: Emekli ve memur maaşlarındaki artış masada olacak

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kritik bir gündemle toplandı. İç güvenlikten dış politikaya, ekonomik düzenlemelerden sosyal refah adımlarına kadar geniş bir yelpazede başlıkların değerlendirileceği toplantıda, özellikle "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve memur-emekli maaşlarına yapılacak zamlar mercek altına alınması beklenirken yeni anayasa süreci ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı.





TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU MASADA





Kabine toplantısının en önemli gündemlerinden biri, Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik atılacak yeni adımlar olacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde, özellikle sürecin yönetimi ve bölgesel güvenlik adımları detaylı şekilde değerlendirilecek. Güvenlik kurumlarından gelen son raporlar doğrultusunda, operasyonel ve siyasi planlamalar üzerinde durulması bekleniyor.





İSRAİL’İN SALDIRILARI VE BÖLGESEL GERİLİM





Toplantıda ele alınacak bir diğer kritik başlık ise İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar olacak.





EKONOMİK GÜNDEM: ZAMLAR, TEŞVİKLER VE ENFLASYONLA MÜCADELE





Kabinenin ekonomi başlığında ise, enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar ve yeni destek politikaları masaya yatırılacak. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılması beklenen zam oranları ile ilgili nihai görüşmelerin yapılması öngörülüyor. Bununla birlikte, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü süreci, yeni teşvik ve destek paketlerine ilişkin hazırlıklar da toplantının önemli konuları arasında yer alacak.





YENİ ANAYASA SÜRECİNDE GELİNEN NOKTA





Kabine toplantısında, Türkiye’nin yeni anayasa hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar da değerlendirilecek. Geçtiğimiz aylarda kurulan yeni Anayasa Komisyonu’nun yürüttüğü hazırlıkların geldiği aşama ve süreçte izlenecek yöntemlerin ele alınması bekleniyor. Toplantıdan, sürecin hızlandırılmasına yönelik kararlar çıkabileceği belirtiliyor.







