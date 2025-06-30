Kabine Toplantısı başladı: Emekli ve memur maaşlarındaki artış masada olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı başladı. Toplantıda, iç ve dış politika başta olmak üzere birçok kritik başlık ele alınacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında atılacak adımların detaylandırılması beklenirken, İsrail’in Gazze’ye yönelik süregelen saldırgan tutumu ve bunun bölgesel yansımaları da gündemde olacak. Ayrıca, memur ve emeklilerin maaş zamları ile birlikte ekonomik destek paketleri, enflasyonla mücadele süreci ve yeni anayasa çalışmaları toplantının öne çıkan konuları arasında yer alması bekleniyor.
Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında kritik bir gündemle toplandı. İç güvenlikten dış politikaya, ekonomik düzenlemelerden sosyal refah adımlarına kadar geniş bir yelpazede başlıkların değerlendirileceği toplantıda, özellikle "Terörsüz Türkiye" vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve memur-emekli maaşlarına yapılacak zamlar mercek altına alınması beklenirken yeni anayasa süreci ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU MASADA
Kabine toplantısının en önemli gündemlerinden biri, Türkiye'nin terörle mücadelesine yönelik atılacak yeni adımlar olacak. “Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde, özellikle sürecin yönetimi ve bölgesel güvenlik adımları detaylı şekilde değerlendirilecek. Güvenlik kurumlarından gelen son raporlar doğrultusunda, operasyonel ve siyasi planlamalar üzerinde durulması bekleniyor.
İSRAİL’İN SALDIRILARI VE BÖLGESEL GERİLİM
Toplantıda ele alınacak bir diğer kritik başlık ise İsrail'in Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılar olacak.
EKONOMİK GÜNDEM: ZAMLAR, TEŞVİKLER VE ENFLASYONLA MÜCADELE
Kabinenin ekonomi başlığında ise, enflasyonla mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar ve yeni destek politikaları masaya yatırılacak. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılması beklenen zam oranları ile ilgili nihai görüşmelerin yapılması öngörülüyor. Bununla birlikte, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü süreci, yeni teşvik ve destek paketlerine ilişkin hazırlıklar da toplantının önemli konuları arasında yer alacak.
YENİ ANAYASA SÜRECİNDE GELİNEN NOKTA
Kabine toplantısında, Türkiye’nin yeni anayasa hedefi doğrultusunda sürdürülen çalışmalar da değerlendirilecek. Geçtiğimiz aylarda kurulan yeni Anayasa Komisyonu’nun yürüttüğü hazırlıkların geldiği aşama ve süreçte izlenecek yöntemlerin ele alınması bekleniyor. Toplantıdan, sürecin hızlandırılmasına yönelik kararlar çıkabileceği belirtiliyor.