Paymix'e yeni operasyon: 467 hesaba bloke konuldu tüm hesaplar mercek altında
09:36, 23/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
Paymix Ödeme Kuruluşu'na yeni operasyon; İstanbul merkezli 6 ilde, hakkında yakalama kararı bulunan 23 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 467 hesaba bloke konuldu.
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