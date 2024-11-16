Pazar gününe nöbetçi noter

Noterler artık pazar günleri de açık olabilecek. Noterlik Kanunu'nda değişiklik içeren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Yeni kanuna göre, noterler pazar günleri de nöbetçi olabilecek. Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlara ilişkin tüm ödemelerin kredi ve banka kartları ile yapılması da yeni yasa ile sağlanacak. Bu çerçevede, noterlik sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılarak tahsil edilecek. Noterlerin vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerine ilişkin beyanname verme usulü sadeleştirilecek. El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek.