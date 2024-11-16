Pazar gününe nöbetçi noter

Noterler artık pazar günleri de açık olabilecek. Noterlik Kanunu'nda değişiklik içeren düzenleme, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaştı. Yeni kanuna göre, noterler pazar günleri de nöbetçi olabilecek. Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlara ilişkin tüm ödemelerin kredi ve banka kartları ile yapılması da yeni yasa ile sağlanacak. Bu çerçevede, noterlik sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak veya banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlar kullanılarak tahsil edilecek. Noterlerin vergi, resim ve harçlar ile değerli kağıt bedellerine ilişkin beyanname verme usulü sadeleştirilecek. El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliğinin bilişim sistemine kaydedilecek.
Düzenlemede yer alan bir başka maddeye göre boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için gereken süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek. Kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 1 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecek.
Öte yandan hükümlüler, merkezi sınavlar ile açık öğretim kurumları sınavlarına, sınav merkezi olarak belirlenen ceza infaz kurumlarında girebilecek. Kapalı ceza infaz kurumundaki hükümlüler, kurum içinde açılan örgün öğretim programlarına imkanların uygunluğu ölçüsünde devam edebilecek.