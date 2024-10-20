Noterlere yeni düzenleme: Ücret tarifesi ile ilgili teklif Meclis'e sunuldu

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'te. Noterlere yönelik düzenlemelerin de yer aldığı teklife göre; noterlerin çalışmasına ilişkin ücret tarifesi, usul ve esaslar yeniden düzenlenecek. Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında belirlenecek. Meclis başkanlığına sunulan teklif, 22 Ekim Salı günü Adalet Komisyonunda ele alınacak. Detaylar haberimizde...
Noterlik ücret tarifesi yeniden düzenlenecek
2024 YILI NOTERLİK ÜCRET TARİFESİ
bu fıkrada belirlenen noter ücreti dışında herhangi bir ücret alamaz.
Düzenleme ücreti
Yazı ücreti
Madde 3 - Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 41,58 TL yazı ücreti alırlar. Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir.
Çevirme ücreti
Madde 4 - 1512 sayılı Noterlik Kanununun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 344,09 TL çevirme ücreti alınır.
Karşılaştırma ücreti
Madde 5 - Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 41,58 TL ücret alınır.
Tescil ücreti
Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 12,99 TL tescil ücreti alınır.
Emanetlerin saklanması ücreti
Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 96,04 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.
Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.
Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti Madde 8 - Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 30'u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 34,83 TL ücret alırlar.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 34,83 TL ücret alınır.
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 34,83 TL ücret alınır.
Defter onaylama ücreti
Bildirim yazı ücreti
Madde 10 - Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda yazacakları her yazı için 12,99 TL bildirim yazı ücreti alırlar.
Yol ödeneği
Aracılık ücreti
Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 9,28 TL aracılık ücreti alır. Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret Madde 13 - Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.
Elektronik işlemler
Madde 14 - Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.
Elektronik tespit ücreti
Yürürlük tarihi : Madde 16- Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanununun değişik 61/A ve 112 nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.