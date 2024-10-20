Noterlere yeni düzenleme: Ücret tarifesi ile ilgili teklif Meclis'e sunuldu

Madde 9 - Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 12,99 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 4,87 TL onaylama ücreti alınır.

Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz.