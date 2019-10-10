Gündem Pençe Harekatı kapsamında Zap ve Garaya düzenlenen hava operasyonunda 3 PKKlı terörist öldürüldü
HAKKÂRİ

Pençe Harekatı kapsamında Zap ve Gara'ya düzenlenen hava operasyonunda 3 PKK’lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine yönelik hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi IHA
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Arşiv

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

HAVA HAREKATI İLE VURULDULAR

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

  • "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."

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