Pençe Harekatı kapsamında Zap ve Gara'ya düzenlenen hava operasyonunda 3 PKK’lı terörist öldürüldü

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
HAVA HAREKATI İLE VURULDULAR
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Gara bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlarda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
- "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."