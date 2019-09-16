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İstanbul Pendik'te trafik kazası: 2 ölü

Pendik'te trafik kazası: 2 ölü

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de hafif yaralandı. Kazada hayatını kaybedenin çantasına bakan yakını gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi IHA
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul Pendik'te iddiaya göre, TEM bağlantı yolu Kaynarca yönünde ilerleyen 34 ED 7418 plakalı Kamil D.’ın kullandığı otomobil Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Kamil D.'nin otomobili karşı şeritteki Şehamettin Ç.'nin kullandığı 34 JV 4540 plakalı otomobille ile kafa kafaya çarpıştı.
Trafik kaza sonucu Şehamettin Ç. hafif yaralanırken Kamil D. ile Şehamettin Ç.’nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Ç. (63) hayatını kaybetti.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Kamil D. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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