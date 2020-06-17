Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Pes artık Çaldığı kamyonetle mobilya hırsızlığı yaptı
3. SAYFA

Pes artık: Çaldığı kamyonetle mobilya hırsızlığı yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, çaldığı kamyonetle bir mobilya firmasından hırsızlık yapan şüpheli Sinan K., yakıt aldığı sırada akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına takıldı. Zanlı, polis tarafından yakalandı, çaldığı mobilyaları sattığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İnegöl ilçesinde 30 yaşındaki Şükrü Esen, evinin önüne park ettiği 22 UB 376 plakalı kamyonetini göremeyince, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kamyoneti çalan şüphelinin, Ağaç İşleri Mobilya Sanayi Sitesi'ne giderek, bir mobilya firmasına girip mobilya çaldığını tespit etti. Bursa kent merkezine doğru giden şüpheli, bir akaryakıt istasyonundan yakıt alırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüz bin liralık hırsızlık kamerada
OYNAT 00:00
Yüz bin liralık hırsızlık kamerada
Mersin'de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren kişinin çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. Şahsın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat çekti.

Hamile hırsız ve arkadaşları kaçarken zorlandı
GÜNDEM
Hamile hırsız ve arkadaşları kaçarken zorlandı

Küçük hırsızlar yakayı ele verdi: Gezmek için çaldıkları otomobille yakalandılar
GÜNDEM
Küçük hırsızlar yakayı ele verdi: Gezmek için çaldıkları otomobille yakalandılar

Yüzlerce gelinin hayalini çaldılar: Ne olur geri getirin
GÜNDEM
Yüzlerce gelinin hayalini çaldılar: Ne olur geri getirin

Mobilyaları sattı

Şikayet üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri şüpheli Sinan K.'yi İnegöl'de yakaladı. Çaldığı mobilyaları Bursa'da sattığı öğrenilirken, gözaltına alınan Sinan K., sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar
GÜNDEM
'Kesmece' hırsızlık: Karpuzları tek tek kesip, beğenerek çalmışlar

Böyle hırsızlık görülmedi: Tarladan kökleriyle söküp çaldılar
GÜNDEM
Böyle hırsızlık görülmedi: Tarladan kökleriyle söküp çaldılar
Abone Ol Google News
Şanlıurfada deprem

Şanlıurfa'da deprem

Deprem çevre illerde de hissedildi.
Geçmişle hesaplaşma zamanı

Geçmişle hesaplaşma zamanı

ABD ve Avrupa'da heykel yıkma yeni bir akıma dönüştü.
Hepsinin kaçtığını göreceğiz

Bakan Soylu, Türkiye içinde kalan terörist sayısını açıkladı.

​Bakan Selçuk'tan fesih kısıtı açıklaması.

​Bakan Akar Haftanin'deki komandolarımıza böyle seslendi.

Amerikalılar en mutsuz zamanlarını yaşıyor

Haftanin'de başlatılan operasyon neden önemli?

​​Fenerbahçe'nin kupa hasreti 6 sezona çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlükte.

Kara listeye alınacak

Kara listeye alınacak

​Otomobil ve beyaz eşyaya da IME sistemi geliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 14.00'te Bahçeli'yi kabul edecek.

​​Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, 23 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.