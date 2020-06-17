Pes artık: Çaldığı kamyonetle mobilya hırsızlığı yaptı

Yüz bin liralık hırsızlık kamerada

Mersin'de, ganyan bayii ve cep telefonu satışı yapılan iş yerlerine giren kişinin çaldığı 100 bin lira değerindeki cep telefonu ve sigaralar ele geçirildi. Şahsın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rahat tavırları ise dikkat çekti.