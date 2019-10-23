PKK sığınağı tespit edildi: Jandarma tek tek çıkardı Van'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tespit edilen PKK sığınağından çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sığınakta yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 10 el bombası, 35 roketatar mühimmatı, 47 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme bulundu.

Haber Merkezi 23 Ekim 2019, 13:27 Son Güncelleme: 23 Ekim 2019, 13:34 DHA