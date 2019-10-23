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VAN

PKK sığınağı tespit edildi: Jandarma tek tek çıkardı

Van'da jandarmanın düzenlediği operasyonda tespit edilen PKK sığınağından çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sığınakta yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 10 el bombası, 35 roketatar mühimmatı, 47 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme bulundu.

Haber Merkezi DHA
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
DHA
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
DHA
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

CEPHANELİK GİBİ SIĞINAK

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda örgüte ait sığınak tespit edildi.

  • Sığınakta yapılan aramada 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M 16 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 10 el bombası, 35 roketatar mühimmatı, 47 roketatar sevk fişeği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarında, ele geçirilen mühimmatın sığınaktan çıkarılmasının görüntülerini paylaştı. Sığınak ve muhimmat, daha sonra imha edildi.

DHA
Van'da PKK sığınağında ele geçirilen mühimmatlar imha edildi.n
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