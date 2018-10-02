PKK'ya eylülde ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik eylülde yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 135 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlar hız kesmiyor

1-30 Eylül tarihlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 4 güvenlik görevlisi şehit oldu. 2 sivilin yaşamını yitirdiği saldırılarda yaralanan 6 güvenlik görevlisi de tedavi altına alındı.

Ülkenin barış ve huzurunu bozmaya yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü mensuplarının peşini bırakmayan güvenlik kuvvetleri, yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarını sürdürdü.

Eylüldeki operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da yer aldığı 135 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı PKK ve örgütün gençlik yapılanmasına yönelik pek çok ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 114 zanlıdan 57'si tutuklandı.

Sorumlular etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen teröristler arasında 1 milyon lira ödülle "Terörden Arananlar Listesi"nde "yeșil" kategoride yer alan PKK'nın sözde orta saha maliye sorumlusu "Haki, Hakkı" kod adlı Deniz Yüksel'in de olduğu tespit edildi. Ölü ele geçirilen teröristin, Diyarbakır Lice'de ikamet eden 3 kişinin kaçırılarak ölümle tehdit edilmesi ile Diyarbakır'da 2 kişinin elleri arkadan bağlı şekilde öldürülmesi olaylarının faillerinden biri olduğu, toplam 11 suçtan arama kaydının bulunduğu bildirildi.

Terör örgütü PKK/KCK'dan kaçarak 3 Eylül'de Irak güvenlik güçlerine teslim olan 4 teröristten birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "gri" kategoride yer alan "Adıl" kod adlı Merdan Rüştü Ovalıoğlu olduğu tespit edildi.

4 milyon ödülle aranan terörist de etkisizleştirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 Eylül'de düzenlenen operasyonda, aranan teröristler listesinde yer alan bölücü terör örgütünün sözde bölge sorumlusu "Bager Andok" kod adlı Fatih Özden etkisiz hale getirildi.

Türkiye'nin talebi üzerine İnterpol'ün Kırmızı Bülten ile 9 yıldır aradığı PKK'lı terörist Mehmet Y. 5 Eylül'de Bulgaristan'ın Varna kentinde gözaltına alındı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca Pülümür ilçesi Akdik köyünde 30 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, "kırmızı" kategoride 4 milyon lira ödülle aranan sözde Dersim saha sorumlusu "Çetin Kombat" kod adlı Musa Çetiner olduğu belirlendi.

GÜNDEM Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Bingöl'ün Adaklı ilçe kırsalında 15 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 8 Eylül 2017'de Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök’ün şehit edilmesi ve bir askerin yaralanması olayının faili sözde "Çavreş gücü sorumlusu Yona Dersim" kod adlı Erol Ulucan isimli terörist olduğu tespit edildi.

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Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de mavi listede aranan bölge sorumlularından "Dicle Zafer" kod adlı Raife Elmas olduğu tespit edildi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 teröristin 14 Eylül’de Afrin'in Raco beldesinde yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde 15 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu listede aranan "Ali Gever" kod adlı Murat Akdoğan olduğu belirlendi.

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan terörist Sabri Kartal, 16 Eylül'de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında 30 Eylül'de etkisiz hale getiren iki teröristten birinin PKK'nın sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.