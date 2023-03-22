PKK’yı temizleyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK’yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi.

TERÖRLE TOPYEKÛN MÜCADELE

İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Şiya es-Sudani ortak basın toplantısı düzenledi. Başbakan Şiya es-Sudani ile görüşmelerinde, ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele aldıklarını dile getiren Erdoğan, “Terörün her türlüsüne karşı topyekûn mücadele kararlılığımızı teyit ettik. Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin hayata geçirilmesi için birlikte çalışma kararlılığımızı vurguladık. Bu vesileyle de bu çalışmayı yürütecek olan bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz” diye konuştu.

‘KALKINMA YOLU’ YENİ İPEK YOLU

Erdoğan şunları kaydetti: “Kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi ile bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık. Kalkınma Yolu sadece Türkiye ile Irak için değil, tüm bölge için stratejik öneme haiz, yüksek bir projedir. Bu yolun inşasıyla ortaya çıkacak katma değerden, Avrupa’dan Körfez’e kadar geniş bir coğrafyada milyonlarca insan faydalanacaktır. Bölgesel işbirliğini güçlendirecek, ticaretimizi geliştirecek, beşeri münasebetlerimizi tahkim edecek bu projeyle, diğer kardeş ülkelerin de yakından ilgilendiğini biliyoruz. İnşallah onların da katılımıyla ‘Kalkınma Yolu Projesi’ni bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum.”

TERÖR İKİ ÜLKE İÇİN DE TEHDİT

Türkiye’nin Irak halkının gerçek dostu olduğunu ve Irak’ın siyasi birlik ve bütünlüğünü savunduğunu belirten Erdoğan, “Bizler, terörün acısını ve kanlı yüzünü çok iyi bilen, bunun bedelini ödemiş ülkeyiz. Terörizmin her türlüsüne karşı mücadele etmeyi görev addediyoruz. Sayın Başbakanla görüşmemizde ağırlıklı olarak PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelemizi de ele aldık. Bu örgütlerin her iki ülke için de tehdit oluşturduğu açıktır. Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK’yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir” diye konuştu.,

Irak’a bir ay can suyu

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda su meselesini, çatışma değil müşterek çıkarlara hizmet edecek bir işbirliği alanı olarak değerlendirdiklerini, Irak’ın karşı karşıya bulunduğu acil su sıkıntısının farkında olduklarını söyledi. Türkiye’de de yağışların son 62 yılın en düşük seviyesinde seyrettiğine dikkati çeken Erdoğan, “İklim değişikliğinin derinleştirdiği bir kuraklık döneminden geçiyoruz. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Irak’ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri’nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık. Sınır aşan sularla ilgili meselelerin üstesinden ancak akılcı ve bilimsel işbirliği ile gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de Irak’ın su sorununun çözümüne yönelik Türkiye’nin bir ay boyunca Irak’a giden su miktarını artırmasına ilişkin “(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a) Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz” dedi. Sudani, Türkiye ile ortak projeleri hayata geçirme arzusunda olduklarını kaydetti.

Kolay vize sözü

Irak Başbakanı Sudani, Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sorununun giderileceğini söyledi. Sudani, “Ankara’daki Irak Büyükelçiliğine ve konsolosluklara Irak İçişleri Bakanlığından talimat gitti. İş insanlarına sorun teşkil eden vize engelleri kaldırılacak” dedi. PKK konusunda da mesajlar veren Sudani, “Hiçbir zaman Irak, Türkiye’ye kendi toprakları üzerinden bir saldırının olmasına rıza göstermez” ifadelerini kullandı.











