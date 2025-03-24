Polis Mutlu'yu ezen sürücüye müebbet

Samsun’da karıştığı trafik kazası sonrası kaçarken, kendisini durdurmak isteyen polis memuruna çarparak şehit olmasına yol açan alkolü sürücü müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart'taki karar duruşmasına tutuklu sanık Özgür Boztürk ile Şehit Polis Memuru Orhan Mutlu’nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

SUÇ KASITLI İŞLENMİŞ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın 2,42 promil alkollü olması, Terme’den Havza'ya kadar olan 140 kilometrelik mesafede bir araca çarpması, yol boyunca tehlikeli araç kullandığı için yolda giden sürücüler tarafından uyarılması ve görüntülerinin kayda alınması, Kavak ilçesi sonrasında TIR’ı sıkıştırması, sanığın 140 kilometrelik mesafede tehlikeli araç kullanması nedeniyle hakkında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iki ihbar kaydı oluşturulması da göz önünde bulundurulduğunda suçun “olası kastla” işlendiği kanaatine varıldığı ifade edildi. Savcı, öldürme kastıyla hareket ettiği hususunda tereddüt bulunmadığından sanığın “kamu görevlisini görevinden dolayı öldürmek” suçunu işlediğini kanaatine varıldığını kaydetti.

SÜRÜCÜ YÜZDE 100 KUSURLU

Ayrıca mahkemede okunan adli bilirkişi raporunda, sanığın kullandığı araçla Havza ilçesinde 144 kilometre hızla gittiği, trafik bilirkişi raporunda ise Mutlu'nun "kusursuz", sanığın ise “yüzde 100 kusurlu” olduğu ve atılı suçları işlediği belirtildi. Mahkeme heyeti, mütalaa, bilirkişi raporları ve taraf avukatlarını dinledikten sonra kararı açıkladı. Heyet, suçun olası kastla işlenmesi nedeniyle sanığı müebbet hapisle cezalandırdı.

OLAY YERİNDE ŞEHİT OLDU

Samsun-Ankara Karayolu İlkadım ilçesi Toybelen mevkisinde 5 Mart 2024’te karıştığı kaza sonrası araçla Amasya istikametine kaçan sürücü Boztürk, Havza ilçesinde kendisini durdurmak isteyen Polis Memuru Mutlu’ya kullandığı otomobille çarpmış, çarpmanın etkisiyle Mutlu olay yerinde şehit olmuştu. Alkollü olduğu belirlenen ve jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü Boztürk ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Sanık hakkında, Havza Adliyesi’nin Vezirköprü Adliyesi'ne bağlı olması dolayısıyla Vezirköprü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.







