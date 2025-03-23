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Döner bıçaklı kavgaya tıraş olan polis müdahale etti; o anlar kamerada

Döner bıçaklı kavgaya tıraş olan polis müdahale etti; o anlar kamerada

15:4623/03/2025, Pazar
DHA
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Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonuyla kayda alındı.
Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonuyla kayda alındı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan döner bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Bu sırada berberde tıraş olan polisin havaya ateş açarak kavgaya müdahale ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara Altındağ'da caddedeki döner dükkanına giden İ.M. ve E.M. kardeşler, henüz belirlenemeyen nedenle burada çalışan A.K., U.K. ve Y.C.K. ile küfürleşerek kavga etmeye başladı. Ardından dükkanda çalışan 3 kişi döner bıçakları ile İ.M. ise elindeki bıçak ile birbirine saldırdı. Bu sırada, olayın yaşandığı dükkanın yanında bulunan berber dükkanında tıraş olan polis memuru olaya müdahale etti. Tıraş önlüğü ile dışarı çıkan polis memuru, havaya ateş açarak iki tarafı ayırdıktan sonra olay yerine takviye polis ve sağlık ekibi istedi. O onlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Olayda yaralanan 5 şüpheli, hastanede tedaviye alındı.




#ankara
#altındağ
#kavga

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