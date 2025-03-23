Ekiplere şişe ve yanıcı madde attılar: Saraçhane'deki korsan gösteriye polis müdahalesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.