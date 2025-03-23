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Ekiplere şişe ve yanıcı madde attılar: Saraçhane'deki korsan gösteriye polis müdahalesi

Ekiplere şişe ve yanıcı madde attılar: Saraçhane'deki korsan gösteriye polis müdahalesi

21:4523/03/2025, Pazar
DHA
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Saraçhane'de izinsiz gösteriye polis müdahalede bulundu.
Saraçhane'de izinsiz gösteriye polis müdahalede bulundu.

Yolsuzluk nedeniyle görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto eden bir grup, Saraçhane’de izinsiz gösteri düzenledi. Güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde atan grup, uyarılara rağmen dağılmayınca müdahale edildi.

İstanbul Saraçhane'de
Ekrem İmamoğlu
'nun tutuklanmasını
protesto
etmek amacıyla izinsiz gösteri düzenleyen gruba, polis biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve yolsuzluk nedeniyle görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.



#Ekrem İmamoğlu
#Saraçhane
#İstanbul

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