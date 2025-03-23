İmamoğlu ile Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Öte yandan Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Şişli Belediyesi'nde Şahan'ın yerine Kaymakam Cevdet Ertürkmen'in görevlendirildiği de kaydedildi. Yapılan yazılı açıklamada söz konusu kişilerin tutuklanma gerekçelerine de yer verildi.
Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, adı geçen belediye başkanlarının tutuklanma gerekçeleri ile birlikte görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi.
"1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
- Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek,
- Rüşvet Almak,
- Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak,
- Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış;
Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
- İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma suçlarından İstanbul 6. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23.03.2025 tarihli ve 2025/579 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;
Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
- Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme suçundan İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 23.03.2025 tarihli ve 2025/348 sorgu sayılı kararına istinaden tutuklanmış;
Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevinden uzaklaştırılmıştır.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45 ve 46’ncı maddeleri uyarınca Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İstanbul Valiliğince Şişli Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."
Başkanvekilleri çarşamba günü belirlenecek
Öte yandan İstanbul Valiliği de İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı için 26 Mart Çarşamba günü İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinde seçim yapılacağını açıkladı.